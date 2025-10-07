Немски легенди отсякоха. Вирц ще заблести!

Световният шампион от 2014 година с Германия Бастиан Швайнщайгер не се тревожи за плеймейкъра на Бундестима Флориан Вирц, въпреки първоначалните му трудности в тима на Ливърпул.

"Вижте, трябва да дадем малко време на играчите. Особено когато преминаваш от Бундеслигата във Висшата лига, трябва да се адаптираш малко. Аз самият го преживях", каза шампионът от Световното първенство през 2014 година, който премина в Манчестър Юнайтед след дълъг престои в Байерн Мюнхен.

"Той ще ни радва всички в бъдеще", добави Швайнщайгер, който снощи беше въведен в Залата на славата на германския футбол.

Вирц се присъедини към Ливърпул в началото на сезона от Байер Леверкузен за трансферната сума до 150 милиона евро.

Той все още чака първия си гол с екипа на "червените" след десет участия във всички турнири и няма постоянно присъствие в титулярния състав.

"Флориан Вирц е фантастичен футболист и страхотна личност. Трябва да сме щастливи, че имаме играч като него в Германия", допълни Швайнщайгер, цитиран от ДПА.

Бившият капитан на Германия Филип Лам също няма притеснения относно Вирц.

"Изобщо не се притеснявам за Флориан Вирц, защото той е изключителен, брилянтен футболист, който прави съотборниците си по-добри. Качеството и класата винаги надделяват и това определено ще се случи с Флориан Вирц", каза Лам, който също е и шампион от Мондиал 2014.

