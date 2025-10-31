Не е истина. Какво реши Висшата лига на Англия

Премиър лийг обяви програмата си за празничния период около Коледа и края на годината, като впечатление прави, че на 26 декември (петък) - "Боксинг дей", ден, на който през годините сме гледали мач след мач, сега ще има само един двубой.

Манчестър Юнайтед ще е домакин на Нюкасъл, а останалите 9 мача от кръга ще се изиграят на 27 и 28 деквмри, съответно събота и неделя.

Само за справка - миналата година на Боксинг дей бяха изиграни осем мача, а за последно всички 10 двубоя бяха в рамките на този ден през 2014 година, когато отново се падаше петък. Организаторите успокоиха феновете, че догодина традицията ще бъде подновена, защото денят е събота.

На 30 декември (вторник) ще се изиграят 6 мача, а другите 4 ще бъдат навръх 1 януари.

"Има няколко предизвикателства пред програмата на Премиър лийг, включително разширяването на формата на европейските клубни турнири, което доведе до преглеждане на нашия календар, включвайки промени в турнира за Купата. С по-малко налични уикенди, просто трябва да се съобразим с календара", обявиха организаторите на шампионата.

Втората част от съобщението е свързана с това, че мачовете за Купата на ФА от четвъртия, петия кръг и четвътфиналите ще се играят изцяло през уикендите. Колкото до евротурнирите - Шампионската лига в новия си формат има две седмици в края на януари, в които има мачове в средата на седмицата.

Асоциацията на футболните привърженици моментално се възпротиви от тазгодишния календар, тъй като Нюкасъл гостува на "Олд Трафорд" в 20:00 часа местно време - нещо, което феновете описаха "безумно" с оглед дългото пътуване за гостуващите запаляковци.

