Манчестър Юнайтед прибра Бербатов!

Димитър Бербатов е главното действащо лице във видеото, с което бе представен третият екип на Манчестър Юнайтед.

Бившият нападател на "червените дяволи" влиза в ролята на учител във видеото, в което участват част от сегашните играчи на английския гранд.

Капитанът Бруно Фернандеш и старши треньорът Рубен Аморим също са част от промоционалния клип.

"Това е начинът на Манчестър Юнайтед", написаха от клуба в X.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com