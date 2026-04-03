Лоша новина за ключова фигура в Ливърпул

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер ще бъде извън терените за дълъг период от време заради контузия. В края на март той пропусна мача от Висшата лига срещу Брайтън (1:2) и не замина за приятелските срещи на националния отбор на Бразилия.

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви следното по темата:

"Той също няма да вземе участие в мача с ПСЖ, той ще отсъства за по-дълъг период. Очакваме да е във форма до края на сезона".

Мърсисайдци излизат на 4 април срещу Манчестър Сити на четвъртфиналите за Купата на Англия, а на 8 април ще мерят сили с ПСЖ в същата фаза в Шампионската лига.

