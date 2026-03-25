Лоша новина за Арсенал в битката за титлата

Намиращият се в страхотна форма Еберечи Езе ще пропусне следващите няколко седмици заради проблем в прасеца, съобщава Sky Sports.

Офанзивният футболист на Арсенал пропусна загубата от Манчестър Сити с 0:2 във финала на Карабао Къп миналата неделя, след като пострада в реванша от осминафиналите на Шампионска лига с Байер Леверкузен, в който се разписа при успеха с 2:0 на "Емиратс".

Има надежда все пак, че Езе, след преминатите скенери, ще бъде по-скоро отново на линия от прогнозираните 4-6 седмици.

Лидерът във Висшата лига Арсенал все още преследва требъл, като е на четвъртфиналите в ШЛ и ФА Къп.

Ако предположенията за периода на отсъствие на Езе се потвърдят, то той няма да играе в серия от пет мача в трите турнира, включително и при гостуването на претендента за титлата Сити на 19 април.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com