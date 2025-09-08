Локомотив Пловдив с финален трансферен удар

Локомотив Пловдив представи нов футболист в последните часове на трансферния прозорец, който приключва в 23:59 часа на 8 септември.

Крилото Крист Лонгвил, който пристига от отбора на Старс Олимпик, е последното ново попълнение на "смърфовете".

19-годишният флангови нападател е парафирал за три години, информираха "черно-белите".

Ето какво пишат от Локомотив:

"ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Крист Н'Да Лонгвил. Крилото е поредното ново попълнение за това лято. Лонгвил е с контракт за три години, като е привлечен с договор за трансфер от ФК Старс Олимпик.

Крист Лонгвил e роден на 30.06.2006 година в Кот д'Ивоар. През своята кариера се е състезавал за ФК Старс Олимпик. Младият талант е сребърен медалист на един от силните международни турнири в Африка - Чалъндж Къп, където е избран и в идеалния отбор на турнира.

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Крист Лонгвил с екипа на "черно-белите".

