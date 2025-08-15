Локо Пд удари Славия за нова домакинска победа

Локомотив (Пловдив) изкова нови три точки на свой терен. Заключителните минути на двубоя зарадваха пловдивчани в мача им със Славия, завършил при резултат 2:1. Джани Политино (57) беше точен за домакините, а Тони Тасев (85) изравни от дузпа, отсъдена след намесата на ВАР.

Петър Андреев (90+2) донесе успеха за пловдивчани. Главен съдия на битката бе Станимир Тренчев. Срещата беше много важна за двата отбора, които имат различни цели в първенството - домакините се стремят да затвърдят позициите си в горната част на таблицата, докато гостите се нуждаят от точки, за да се измъкнат от дъното. Появилият се от пейката Петър Андреев оправда доверието на наставника Душан Косич, като отново на "Лаута" в мача с ЦСКА той даде асистенция за успеха с 1:0.

В 6-ата минута на срещата Переа засече центриране с глава, но стреля много неточно. Две минути по-късно Димитър Илиев изведе Ефе Али на чиста голова позиция. Той стреля към вратата, но не успя да преодолее Иван Андонов, който се отчете с блестяща намеса, предаде Спортал.

Славия отговори веднага с атака по левия фланг. Гуермуш проби, влезе в наказателното поле и направи успореден на голлинията пас, който намери Илиян Стефанов. Бившият играч на Левски трябваше да вкара топката в опразнената врата, но вместо това стреля над горната греда. В 19-ата минута коварен шут на Ивайло Иванов, насочен точно под горната греда, беше избит в корнер от Иван Андонов.

В 25-ата минута Славия организира контраатака. Лукас Риан и Гуермуш тръгнаха да се надбягват, но бранителят на Локомотив получи контузия под формата на разтежение. Това позволи на нападателя на столичани да подаде в наказателното поле, където Илиян Стефанов нанесе удар от движение. Милосавлиевич се отчете със страхотна намеса и изби в корнер. Малко след това далечен шут на Минчев попадна право във вратаря на Локомотив.

В 32-рата минута Локомотив поведе в резултата, но голът на Димитър Илиев бързо беше отменен заради засада. Далечен шут на Кова се отби в тялото на защитник, при което се получи подаване на капитана на Локомотив. Илиев засече топката с глава, но се оказа, че е бил в положение на засада.

На отсрещната врата плътен удар на Илиян Стефанов излезе в аут. В 36-ата минута грешка на Иван Минчев можеше да доведе до гол за Локомотив. Домакините отнеха топката, а пред Лами се откри възможността да стреля силно към вратата. За негово съжаление - в аут!

В 53-ата минута влезлият на почивката Политино се отчете с фрапантен пропуск. След страхотен пас на Жулиен Лами аржентинското крило на Локомотив не успя да прати топката в мрежата от чиста голова позиция. Мачът бе доста двуостър. Веднага Славия създаде опасност в наказателното поле на домакините. Удар на Лазар Марин срещна горната греда, а при добавката от футболист на столичани се наложи намесата на Мартин Русков.

В 57-ата минута Джани Политино се реабитилира за пропуска си с гол. Този път той беше намерен от Димитър Илиев в наказателното поле и с премерен удар по земя преодоля Иван Андонов.

В 80-ата минута Славия направи непростим пропуск. Янис Гермуш отклони с глава центриране от корнер и пред самата голлиния Енцо Еспиноса прати топката в аут.

В 85-ата минута Славия изравни резултата след точно изпълнение на Тони Тасев от дузпа. 11-метровият наказателен удар беше отсъден след намесата на ВАР, която установи игра с ръка на Лами при центриране от корнер. Ръката на футболиста беше прибрана, но въпреки това дузпа беше отсъдена, а Тони Тасев в стил "Паненка" преодоля Милосавлиевич.

Веднага след гола столичани можеха да стигнат до пълен обрат. Силен удар на Гуермуш по земя премина много близо до страничната греда. В добавеното време Локомотив отбеляза втори гол. Разсичащ пас на Умарбаев през центъра свари неподготвена защитата на Славия. Петър Андреев изскочи, набра скорост, влезе в наказателното поле и прати топката във вратата. Страничният съдия вдигна флага си за засада, което доведе до дълго преразглеждане на ситуацията от ВАР. Системата потвърди, че Андреев не е бил в положение на засада.

