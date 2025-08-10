Ливърпул продаде топ играч в Саудитска Арабия

Отборът на Ливърпул продаде уругвайския си нападател Дарвин Нунес на саудитския Ал Хилал. Договорът му е за 3 години.

В Англия пишат, че сделката е за 53 милиона евро. "Ал Хилал с удоволствие обявява привличането на уругвайския нападател Дарвин Нунес от Ливърпул с тригодишен договор. Той вече се присъедини към отбора по време на предсезонния тренировъчен лагер в Германия", съобщиха от саудитския тим.

Нунес премина в Ливърпул през юни 2022 г. от "Бенфика" за 75 милиона евро и записа 40 гола и 26 асистенции в 143 мача във всички турнири.

