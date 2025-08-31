Левски поведе в мача с ЦСКА

Левски води с 2:0 на ЦСКА 1948 в един от най-интригуващите мачове от седмия кръг на efbet Лига. Двубоят стартира в 19:15 часа на "Герена".

В осмата минута Кристиан Димитров даде преднина на "сините". В 34-ата Майкон "взриви" трибуните с гол с пета - 2:0.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес предприе няколко промени за срещата с ЦСКА 1948. Сред титулярите попадна Мазир Сула. Георги Костадинов също започна от първата минута, извеждайки Левски с капитанската лента.

Спряганият за трансфер в Монца Марин Петков остана на пейката.

