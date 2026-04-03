Легенда на Ливърпул се произнесе за Слот

Джон Барнс се обяви против уволнението на мениджъра на Ливърпул Арне Слот и назначаването на Чаби Алонсо. Мърсисайдци минават през труден период, след като записаха крайно незадоволителни резултати във Висшата лига от началото на годината.

Барнс даде пример с Юрген Клоп и лошия старт за него и заяви, че ръководството и феновете трябва да са търпеливи към Арне Слот и да го оставят да работи.

"Разбирам шума, защото Чаби е любимец на феновете на Ливърпул. Но не се ли провали в Реал Мадрид? Наистина ли беше успешен мениджър? Не ме разбирайте погрешно, мисля, че Чаби е страхотен треньор, свърши добра работа. Но той беше уволнен от Реал Мадрид заради провалите си, нали? Точно затова се разделиха с него. Разбира се, харесва ни идеята бивши играчи да се завърнат. Стивън Джерард беше споменат по-рано.

Разбирам феновете - те са много непостоянни. Спечелихме шампионата с Арне Слот - и изведнъж искаме да го уволним? Ако той си тръгне, а Алонсо дойде и се провали през първите шест месеца или през първата година, ще поискаме ли отново оставката му и ще поканим ли някой друг? Винаги подкрепям треньорите, които и да са те, защото те идват в клуба благодарение на успехите си, защото са добри специалисти и трябва да им се даде време", каза Барнс, предаде "Топ спорт".

