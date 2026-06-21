Кюрасао взе първата си световна точка с вратарски подвиг

Отборът на Кюрасао спечели първата точка в историята си на световни първенства, след като удържа Еквадор до 0:0 в мач от група "E" на Мондиал 2026. Дебютантът, който беше разгромен с 1:7 от Германия в първия си двубой, този път оцеля срещу мощен натиск и запази шансове за класиране в елиминациите.

Големият герой беше вратарят Елой Ром, който направи 15 спасявания и изигра един от най-запомнящите се мачове за вратар на световни финали. Резултатът остави и Кюрасао, и Еквадор с по една точка след два мача, докато Германия вече си осигури първото място в групата след победата с 2:1 над Кот д’Ивоар, съобщава Ройтерс.

Елой Ром превърна вечерта в легенда

Това беше мач, в който Еквадор имаше удари, притежание, натиск и достатъчно моменти, за да спечели. Но Кюрасао имаше Елой Ром. 37-годишният страж на Маями ФК спря всичко, което можеше да бъде спряно, и превърна точката в малък футболен подвиг.

Още в третата минута Енер Валенсия излезе сам срещу него, но Ром спечели първата голяма битка. Девет минути по-късно той отказа и Джон Йебоа, а до почивката още няколко пъти извади отбора си от почти сигурен гол.

След паузата натискът на Еквадор стана още по-силен. Мойсес Кайседо, Педро Вите, Кевин Родригес, Нилсон Ангуло, Гонсало Плата и останалите атакуващи футболисти на южноамериканците опитваха от различни позиции, но всяка посока водеше към едно и също място - ръкавиците на Ром.

15 спасявания и място в историята

Според „Гардиън“ Еквадор е отправил 28 удара, от които 15 точни, владеел е топката в 63% от времето и е изпълнил 9 корнера, но не е успял да пробие отбраната на Кюрасао. Изданието отбелязва, че Ром е поставил рекорд за най-много спасявания в 90-минутен мач на световно първенство.

Представянето му неизбежно върна спомена за Тим Хауърд и легендарния му мач за САЩ срещу Белгия през 2014 г. Тогава американският вратар направи 16 спасявания, но в двубой с продължения, докато подвигът на Ром дойде в редовното време.

Така вечерта на Кюрасао стана не просто историческа за малката карибска нация, а и част от голямата вратарска митология на световните първенства. За един мач Ром се превърна от последна преграда в главен герой.

Еквадор ще съжалява за пропуснатото

За Еквадор това равенство тежи като загуба. Южноамериканците имаха достатъчно положения, за да вземат мача, но не намериха нито точност, нито спокойствие в решаващите моменти.

Първият им голям шанс дойде още в началото чрез Валенсия. После ударите продължиха, натискът се увеличи, а Кюрасао все по-рядко успяваше да изнесе топката. Но колкото повече минаваше времето, толкова по-голяма ставаше стената пред еквадорците.

Карибският тим също имаше момент, в който можеше да вземе всичко. След час игра Леандро Бакуна стигна до възможност за гол, но ударът му беше спасен. Това щеше да бъде пълна сензация, но и 0:0 беше достатъчно голям резултат за дебютанта.

Малкият отбор оцеля след големия удар

Кюрасао влезе в този мач след болезненото 1:7 от Германия. Такъв резултат може да смачка дебютант на световно първенство, особено отбор, който за първи път стъпва на такава сцена.

Вместо това тимът показа дисциплина, търпение и характер. Защитата издържа под натиск, халфовете се бориха за всяка втора топка, а Ром превърна наказателното поле в територия, в която Еквадор влизаше много пъти, но не излизаше с гол.

Ройтерс припомня, че Кюрасао е най-малката държава, класирала се някога на световно първенство, с население около 156 000 души. Точно затова първата точка има тежест, която далеч надхвърля таблицата в групата.

Група "E" остава жива

След вторите мачове Германия вече е сигурна за елиминациите, но битката зад нея остава отворена. Еквадор ще трябва да търси победа срещу фаворита в групата, ако иска да продължи напред. Това прави задачата на южноамериканците изключително трудна след пропуснатата възможност срещу Кюрасао.

Карибският тим също остава в играта. Победа срещу Кот д’Ивоар след четири дни може да отвори път към шестнайсетинафиналите - сценарий, който след разгрома от Германия изглеждаше почти немислим.

Точно това е красотата на световното първенство. Понякога един отбор не печели мач, но печели история. Кюрасао не вкара гол, не доминира, не диктуваше играта. Но оцеля, устоя и показа, че дори най-малкият дебютант може да остави отпечатък, когато има вратар с голямо сърце и отбор, който отказва да се предаде.

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