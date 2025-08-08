Керкез проговори за скандала с Бютучи

Правилата са за всички. Който не ги спазва, не е за колектива, няма как да остане. Има граница, която никой не може да прекрачи. Нямам нищо против Зюмюр. От първия ден сме в много добри отношения, но всички трябва да са професионалисти и да знаят как да се държат.

Това коментира треньорът на ЦСКА Душан Керкез по повод отстраняването на Зюмюр Бютучи от първия състав. Специалистът говори на пресконференция преди утрешния мач с Черно море, предае БГНЕС.

"Всичко случило се през последната седмица е... Работим с футболистите да са по-концентрирани. Предстои ни труден мач срещу отбор, който има един треньор от години. Трябва да сме силни тактически и физически, ако искаме да спечелим", обясни специалистът.

"Годой е добър и качествен футболист. За две години той показа сила и качество. Вярвам, че ще ни помогне. Никога не е късно за нови играчи. Теодор Иванов е добър футболист, работим с него и разговаряме. Знае какво трябва да прави на тренировка и какво трябва да подобрява. Додай и Пастор са с отбора. Нямаме късмет, защото Додай изкълчи глезен на тренировка и една седмица няма да играе. Пастор може да помогне много на отбора", разкри още треньорът.

"Работим с Джеймс Ето"о. За мен в ЦСКА не играе и на 50% от това, което играеше в Ботев Пловдив. Той работи и иска да помогне на отбора. С Илиян Антонов няма никакви проблеми. За този момент играе в Б отбора", продължи Керкез.

"В последния мач организацията на играта беше на добро ниво. Проблемът беше в последните 30 метра. Със сигурност може да се представяме по-добре. Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно. Черно море играе много силно и футболисти, които от години играят в отбора. Много е важно да спечелим три точки, за да се успокоят нещата и футболистите да бъдат спокойни. Не гледам другите отбори. Не започнахме добре. Трябва да гледаме напред, но да оправим нещата в нашия двор. Един позитивен резултат може да промени всичко. Феновете искат резултати. Историята на ЦСКА е по-различна от тази на Черно море, както и феновете. Когато в ЦСКА има стабилност, може да се надява, че ще печели титли" каза още той.

"Да, със сигурност ще има нови попълнения в ЦСКА. На 100%. Търсим качествени играчи на няколко позиции", завърши Душан Керкез.

