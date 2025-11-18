В Лудогорец се мъчат с новия треньор

Ангажирането на треньор за Лудогорец се оказа доста трудна задача за спортния директор на родния хегемон Георги Караманджуков. Той е почукал на десетки врати, които за момента остават затворени.

Към днешна дата фаворит за поста е норвежки специалист. С него са водени преговори в последните 5 дни, като развитие се очаква днес или утре.

Според „Блиц“ това е 50-годишният Рони Дейла, който наскоро е напуснал Атланта Юнайтед. Именно в САЩ са проведени разговори с него. Дейла е с изключително богата визитка, в която влизат титли на Норвегия (със Стрьомгодсет) и две на Шотландия (със Селтик). Според наша проверка, ангажирането на Дейла обаче е малко вероятно. Той е поискал по-високи лични условия, така че ставало въпрос за друг норвежец, чието име засега се пази в тайна.

„Тема Спорт“ пък разбра името и на друг интересен специалист, с когото също са водени преговори. Става въпрос за 62-годишния турски треньор Абдулах Авджъ. През 2022-ра той извежда Трабзонспор до шампионската титла. В момента е без отбор. Визитката му е изключително богата. За последно е бил начело пак на Трабзонспор от октомври 2023 до края на август 2024-та.

Преди това е водил още Бешикташ (2019/2020) и Истанбул Б (2014/2019), с който се изправя срещу Лудогорец в Лига Европа през есента на 2017 г. От 2011 до 2013 година Авджъ води и националния отбор на Турция. Работил е в академията и на Галатасарай.

Интересното е, че той имал и роднинска връзка с България. Специалистът не е предявил сериозни финансови претенции. Основният недостатък пред него е, че той не знаел друг език освен турски.

Сериозна опция е бил и сърбинът Велко Паунович, който обаче е избрал предложението да поеме националния отбор на родината си. Друг сърбин също е в обсега на Лудогорец – селекционерът на Гърция Иван Иванович, който е пред раздяла с местната федерация, като се водят преговори за прекратяване на договора му. Спрегнато бе името и на наставника на Цървена звезда Владан Милоевич.

