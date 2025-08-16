Изненадата. Защо Казийски идва в България сам

Разкриха се още подробности за сензационния трансфер на волейболната легенда Матей Казийски у нас

Звездата се завръща в България без семейството си. 40-годишната звезда ще играе за пловдивския "Локомотив Авиа", но ще подпише специален договор. Неговата италианска половинка Елизабета обаче няма желание да живее у нас и остава в Тренто, където семейството се е установило от години.

Матей няма да изостави най-близките си и ще идва в България само за мачовете, след което ще се прибира в Италия. Казийски дори ще може да избира в кои мачове да играе, а през останалото време ще тренира в Тренто.

Волейболната звезда пристигна за първи път в Тренто през далечната вече 2007 г. и се превърна в най-голямата легенда на местния отбор. В този град Казийски среща и голямата си любов - италианката Елизабета.

Красавицата е победителка в конкурса "Мис Тренто" през 2001 г. и после се представя достойно на "Мис Италия". Блондинката си харесва топнападателя ни още по време на първия му сезон с екипа на бъдещия световен хегемон и признава публично в интервю, че си пада по Матей. Двамата се запознават по-късно и оттогава са неразделни, а през 2017-а се ражда синът им Александър.

Казийски и жената до него Елизабета Фаруджо са изключително привързани към Тренто, където българският волейболист постигна най-големите си успехи в кариерата. В града Матей е със статут на икона и всеки човек по улиците го познава. Сега той отново ще играе в България, но не за националния отбор, а за вицешампиона "Локомотив Авиа".

"Предвиденият договор е за целия сезон - обясни шефа на клуба Ивайло Константинов. - Разбира се, ако Матей Казийски получи много по-изгодно предложение по средата на сезона или по друго време, то ние няма да имаме моралното право да го спираме."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com