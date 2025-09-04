Испания спря тежката гавра с родния футбол

Всички деликатни очаквания за развоя на срещата България - Испания станаха факт!

Загубихме от Испания с 0:3 насред стадион "Васил Левски" в първа световна квалификация за Мондиал 2026.

И това даже е почетен резултат!

Защото еврошампионите се смилиха над горките наши национали и през второто полувреме не ни вкараха гол.

Само на полувремето карикатурният ни национален отбор губеше от европейския шампион с 0:3!

Головете за гостите вкараха Оярсабал /11/, Кукурея/29/ и Мерино /37/.

Изключително тежка първа част за родния тим. Испания напълно заслужено води с 3:0 в резултата, а това бе най-малкото, с което отборът ни се размина.

Какво ли ни чакаше през втората част?

След почивката Илиан Илиев направи промени, като в игра се появиха Александър Колев, Радослав Кирилов, Георги Миланов и други, но това естествено нямаше как да даде резултат.

Нищо изненадващо. Испанците тотално диктуват темпото и почти не оставят пространство на българските играчи.

Националите ни изглеждаха затруднени и не могат да задържат топката.

В 79-та минута звездата на Испания Ламин Ямал напусна терена след силно представяне и е заменен от Хесус Родригес. Публиката на „Васил Левски“ изпраща младия талант с уважителни ръкопляскания.

В 80-та минута защитник на Испания спря с шпагат Марин Петков, който беше тръгнал към наказателното поле. Ситуацията предотврати опасна атака за България.

До края това бе всичко, като трябва да благодарим на гостите, че през втората част просто решиха да пазят убедителният резултат.

В другия мач от групата Турция победи Грузия с 3:2 като гост. За България предстоят нови изпитания, а надеждата остава, че националите ще покажат по-смело лице в следващите срещи.

Само дано да е без глупавия патриотизъм, който се опитваше преди този мач да ни обяснява с клишетата, че на терена били 11 на 11 и нищо не се знаело...

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com