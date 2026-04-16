Има нов фаворит в Шампионската лига

За първи път от старта на елиминациите в Шампионска лига, фаворитът на букмейкърите за краен победител е различен от Арсенал.

Това е немският шампион Байерн, който вчера изхвърли Реал в драматичен спектакъл насред Мюнхен.

И макар сега пред баварците да предстои на теория най-тежкото препятствие - действащия еврошампион ПСЖ, то букмейкърите направиха именно тя фаворити за трофея.

Макар и с малко, именно Байерн е най-вероятният носител на трофея.

Ставка от 2.75 за Байерн, срещу точно 3 за Арсенал, който ще срещне Атлетико (Мадрид) в другия полуфинал.

Ставката да има повторна титла за ПСЖ е 3.50, а сякаш очаквано към момента тоталният аутсайдер в турнира е Атлетико (Мадрид) с коефициент от 8.50 за триумф.

Любопитното е, че Байерн е аутсайдер за първия си полуфинал в Париж, където коефициентите са 2.30 срещу 2.80 в полза на ПСЖ, но пък баварците са фаворит за продължаване от двата мача с 1.70 срещу 2.05.

