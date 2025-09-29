Играч разкри злобата на вечно вторите от Арсенал

Нападателят на Кристъл Палас Едуард Нкетия се превърна в герой, след като отбеляза драматичен късен победен гол срещу Ливърпул във Висшата лига.

Исмаила Сар откри резултата за „орлите“, а Федерико Киеза изравни в 87-ата минута. В заключителните секунди обаче Нкетия донесе ценните три точки за Палас с решителен удар.

След мача нападателят призна, че е получил множество съобщения от своя бивш клуб Арсенал:

„Честно казано, получих няколко благодарствени съобщения. Да, част от щаба ми писа, но аз съм напълно фокусиран върху живота тук и искам да се справям добре, за да помагам максимално на отбора.“

