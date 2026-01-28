Играч на Ливърпул изтърси уникален хит на пресконференция

Загубата срещу Борнемут бе разочароваща, но всички в английския футболен клуб Ливърпул са съсредоточени върху Шампионската лига и предстоящия двубой с Карабах, заяви защитникът Жереми Фримпонг. Мърисайдци влизат в мача с четвърто място и 15 точки, а още една ще им осигури място в топ 8 и почивка в първия кръг на плейофите.

"Чувствам се добре тук. От Манчестър съм, така че се радвам, че се върнах в Англия. За мен е чест да играя в отбор като Ливърпул, където имам отлични взаимоотношения с всички. Щастлив съм", заяви Фримпонг, цитиран на клубния уебсайт.

На Ливърпул му предстои мач от Шампионската лига срещу Карабах, а точка може да осигури на мърсисайдци място в челната осмица.

"Всеки иска да играе в Шампионската лига. Това е един от най-големите турнири във футбола и в него имаме шанс да покажем на какво сме способни. Ще дадем всичко от себе си, за да постигнем целите ни. Във футбола понякога се получава, а понякога - не. Специално в Шампионската лига за момента се справяме добре и ако утре спечелим, ще се класираме за осминафиналите. Фокусирани сме върху това", каза още той.

Фримпонг пристигна през миналото лято от Леверкузен с трансфер на стойност 40 милиона евро. Върху него тежестта е още по-голяма, тъй като той замества юношата на мърсисайдци Трент Алекзандър-Арнолд, който напусна след 354 мача за родния клуб.

"Висшата лига е най-силното първенство, но Бундеслигата не е далеч назад. Разлика в конкуренцията все пак има. Физическото натоварване също е по-голямо. Ливърпул бе шампион като пристигнах и всеки иска да ни победи. Така беше и като бях в Леверкузен миналата година. Като станеш шампион, ти винаги си лошият", добави Фримпонг.

"Загубата срещу Борнемут е наистина разочароваща, защото дойде в последната минута. Пак от статично положение, пак след разбъркване. Бяхме много нервни след мача, но след това бързо превключихме за следващия. Всички в отбора сме изцяло съсредоточени върху двубоя с Карабах", продължи десният краен бранител.

"Играл съм срещу Карабах и с Леверкузен. Губехме с два или три гола, но успяхме да направим обрат и да спечелим в последната минута. Те имат силен отбор и наистина са на ниво Шампионска лига. Няма да бъде лесно, така че ние трябва да бъдем подготвени, да излезем на терена и да дадем всичко от себе си", завърши Фримпонг.

/АВ/

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com