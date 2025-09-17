Идват зрелища в Шампионска лига ПРОГРАМАТА

Втората вечер в Шампионската лига за сезона ни предлага шест мача, като сюжетните линии са достатъчно интересни навсякъде.
В 19:45 часа на сцената излизат два от четирите отбора - пълни дебютанти в основната схема на турнира.
Славия (Прага) приема норвежкия Бодьо Глимт (по Ринг), който написа история с влизането си в тази фаза.
Също в 19:45 ч в Пирея е супер любопитният сблъсък на Олимпиакос с Пафос от Кипър (по btv action).
Късният пояс от 22:00 часа предлага великолепни зрелища.
На "Алианц Арена" в Мюнхен Байерн приема Челси (Ринг), а споменът за финала от 2012-а пак на този стадион не е избледнял.
Друго повторение на финал в турнира ще има в Амстердам, където Аякс приема Интер. През далечната вече 1972 г. тимът от Нидерландия бие с 2:0 (два гола на Йохан Кройф) и печели втората от трите си поредни купи на шампионите.
Също в 22:00 часа на "Анфийлд" в Ливърпул гостува Атлетико Мадрид (btv action), а домакините са сочени за фаворит №1 в първоначалните ставки на букмейкърите за краен успех в турнира.
И актуалният първенец влиза в играта тази вечер. От 22:00 часа ПСЖ, който спечели купата с големите уши преди 4 месеца, е домакин на Аталанта, на старта своята защита на трофея.
Пълната програма за днес:
19:45 ч Олимпиакос - Пафос по btv action
19:45 ч Славия (Прага) - Бодьо Глимт по Ринг
22:00 ч Байерн - Челси по Ринг
22:00 ч Ливърпул - Атлетико (Мадрид) по btv action
22:00 ч Аякс - Интер
22:00 ч ПСЖ - Аталанта.
