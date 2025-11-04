Идва тежка вечер в Шампионската лига!

Шампионската лига е гаранция за футболни спектакли, но тази вечер програмата предлага няколко вечни класики от най-висок калибър.

Безспорно най-сериозен интерес предизвиква двубоят между английския шампион Ливърпул и испанския колос Реал Мадрид.

Двата тима излизат от 22 часа на "Анфийлд" (пряко по MAX Sport 3) в мач на еврограндове, който ще е по-специален и заради сериозен емоционален залог. Той идва от очакваното с огромен интерес завръщане на две отлично познати имена в града на Бийтълс - Чаби Алонсо и Трент-Александър Арнолд.

Треньорът на Реал продължава да е сред любимците на феновете на Ливърпул и със сигурност ще се радва на топло посрещане. Не така обаче стоят нещата с Трент, който през лятото напусна със скандал тима в посока Мадрид и може да получи освирквания.

"Разбира се, че завръщане на "Анфийлд" е нещо специално за мен. От опит обаче знам, че в такива двубои емоциите не са добър съветник. Ще се постарая да се фокусирам единствено върху мача, въпреки че съм наясно колко трудно ще ми е", сподели Алонсо преди мача.

Той взе и любопитно решение - Реал не използва правото си да направи официална тренировка на английска земя, а основната причина е опасение от шпионаж.

Също от 22 часа, но по MAX Sport 4 пък ще има още един очакван с огромен интерес сблъсък на титани - в Париж ПСЖ приема Байерн Мюнхен.

Двата тима се представят изключително силно от началото на сезона и неслучайно са лидери в Шампионската лига с по 9 точки и голова разлика +10.

Баварците се намират в изумителна серия от 15 поредни победни мача в 15 мача от старта на сезона във всички турнири!

Но ако някой знае как да сложи край на това, то със сигурност става въпрос за ПСЖ - защитаващият еврокороната си тим, в чиито редици блести и носителят на "Златната топка" Усман Дембеле.

Програмата за вечерта:

19:45 ч.

Наполи - Айнтрахт по MAX Sport 4

Славия Прага - Арсенал по MAX Sport 3

22 ч.

Ливърпул - Реал Мадрид по MAX Sport 3

Ювентус - Спортинг по MAX Sport 2

Бодьо - Монако

Олимпиакос - ПСВ Айндховен

ПСЖ - Байерн по MAX Sport 4

Тотнъм - Копенхаген

Атлетико Мадрид - Сен Жилоа по MAX Sport 1

