Спорт

Идва тежък мач за добър ден на новия ни национален треньор

Александър Димитров извежда отбора срещу Турция довечера

11 окт 25 | 13:13
463
Стандарт Новини

България е домакин на Турция в световна квалификация от група "Е" от зона Европа. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" започва в 21:45 часа и ще бъде ръководен от португалска съдийска бригада.

Дебют като национален селекционер ще направи Александър Димитров. Националите ни заемат последното 4-то място във временното подреждане с 0 точки. Загубихме у дома от Испания с 0:3 и претърпяхме поражение в гостуването си на Грузия с 3:0. За последно играхме с Турция контрола през 2015 г., когато загубихме с 4:0.

Играчите на Винченцо Монтела са трети с 3 точки, след като спечелиха гостуването си на Грузия с 2:3 и паднаха от Испания у дома с 0:6. Двете държави не са играли официален мач, като Турция има две победи в три контроли за последните 20 години.

Автор Стандарт Новини
