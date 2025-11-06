Христо Янев с ключово решение за мача с Левски

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще започне с един и същи титулярен състав в трети пореден мач в първенството. В предстоящото вечно дерби с Левски Янев няма да прави промени спрямо 11-те, които стартираха при домакинските победи над Берое (5:1) и Монтана (3:1).

Срещата Левски - ЦСКА е в събота от 15.00 часа на стадион "Васил Левски".

Любопитно е, че и трите срещи са на един и същи стадион – „Васил Левски“. За разлика от предишните два двубоя обаче този път треньорът на армейците ще заложи на доста по-дисциплиниран и дефанзивен подход, какъвто имаше при нулевото равенство с Лудогорец преди няколко седмици, пише "Тема Спорт".

Тогава тактиката му беше много близо до успех, като армейците не допуснаха сериозни ситуации пред вратата на Лапухов, а в края Сантяго Годой не успя да реализира стопроцентово положение.

Иван Турицов, който стартира срещу орлите, вече е възстановен от контузията, която лекуваше в последните седмици, но се очаква да остане на резервната скамейка. Там ще е и Теодор Иванов, извел ЦСКА с капитанската лента в мача с Лудогорец. Тогава той стартира, защото Лумбард Делова беше в лазарета.

Така срещу Левски карето в отбрана на червените отново ще е сформирано от крайните защитници Пастор и Анжело Мартино и дуото Делова – Лапеня в ядрото на ариергарда.

Младежкият национал Петко Панайотов отново ще получи доверието на Христо Янев, като ще си партнира с Бруно Жордао и Джеймс Ето’о в халфовата линия. Давид Сегер, започнал срещу Лудогорец, ще бъде на пейката.

По крилата ЦСКА отново ще действа с преквалифицирани футболисти. Отляво големи надежди се възлагат на голмайстора Йоанис Питас, а отдясно ще е Илиан Илиев-младши. На върха на атаката Сантяго Годой ще трябва да се реваншира за големия пропуск срещу шампиона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com