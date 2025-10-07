Гонзо проговори. Взима ли решение за съдиите

От началото на сезона в Първа лига повечето клубове изразиха претенции към съдийството в първенството. Всъщност, възможно е вече да са го сторили и всички.

И това накара президента на БФС Георги Иванов излезе с официална позиция. В нея той изрази подкрепата си за реферите и призова всички участници в процеса да не търсят вината за неуспехите си само в тях.

Вчерашната пресконференция на Съдийската комисия беше предшествана и съпътствана с декларации на различни отбори, които изразиха недоволството си от някои отсъждания, според тях повлияли на резултатите.

Иванов обаче смята, че "идва цяло ново поколение съдии, които растат, учат и заслужават шанс. Ако обаче всеки път, когато нещо не ни хареса, настояваме „да ги махнем всичките“, ние просто ще заличим труда и развитието на десетки млади хора, които са избрали трудния път да служат на играта".

Също така лидерът на българския футбол подчерта, че "онези, които действително са били ощетени, обикновено са най-смирените. Те не викат, не заплашват, не вадят декларации всяка седмица. Те работят. Виждам това в поведението на Локомотив (Пловдив), Септември и Локомотив (София) – клубове, които реагираха с уважение и реализъм дори когато имаше повод за недоволство".

"През последните седмици отново ставаме свидетели на вълна от коментари, обвинения и публични декларации по адрес на съдийството в родния футбол. Разбирам емоцията, защото футболът е страст, а всяка грешка – особено когато засяга любимия отбор – болезнена. Но едно е сигурно: в основата на футбола стоят уважението, смирението и вярата в честната игра. Без тях губим смисъла на всичко, което градим.

Призовавам всички – ръководители, треньори, играчи и фенове – да проявят повече разум, умереност и позитивност. Нека заедно градим, а не рушим. Българският футбол има нужда не от война на думи, а от работа, търпение и обща посока. Когато всички започнем да поемаме отговорност, а не да я прехвърляме, тогава ще имаме и съдийство, и първенство, и национален футбол, с които да се гордеем.

Футболът не е само победа. Той е чест, уважение и вяра в играта. Нека не го забравяме", се казва в обръщението на президента на БФС.

