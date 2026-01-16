Голямата изненада. Къде отива Марк Гехи

Манчестър Сити и Кристъл Палас са постигнали разбирателство за трансфера на английския национал Марк Гехи.

Централният бранител ще трябва да решава породената от контузии криза в защитата на Сити, а това ще се случи срещу трансферна сума от 20 милиона паунда.

Геи ще се превърне във второто ново попълнение за "гражданите" през настоящия трансферен прозорец, но и общо 15-ото ново попълнение за последната година.

Първоначално се твърдеше, че Кристъл Палас иска 35 милиона за капитана си, но двата тима са постигнали разбирателство за 20 милиона, с включени допълнителни бонуси и евентуален процент от следващ трансфер.

Сумата е скромна за стандартите но Висшата лига, но причината е, че договорът на Геи изтича в края на сезона и това е последният шанс Палас да прибере каквито и да е пари за своя капитан.

Марк Гехи се смяташе за сигурен нов в Ливърпул през лятото, но сделката пропадна в последния момент по вина на Кристъл Палас.

