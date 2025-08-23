ФИФА удари лошо двата пловдивски гранда!

Пловдивските Ботев и Локомотив имат забрани от ФИФА да картотекират нови футболисти!

"Канарчетата" са санкционирани на 18 август, а наказанието важи за три трансферни прозореца и е наложено заради неизплатени задължения.

Ботев вече имаше подобна санкция през тази година. "Канарчетата" имаха същата забрана и през април 2025 г., но в началото на новото първенство изчистиха дълговете си към играчи и световната футболна централа я вдигна.

Локомотив (Пловдив) пък е санкциониран на 22 август и наказанието е идентично с това на Ботев - клубът няма право да картотекира нови футболисти за три трансферни прозореца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com