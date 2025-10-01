Феновете притеснени. Какво става с Ливърпул?

Едва за втори път под ръководството на Арне Слот, Ливърпул претърпя две поредни загуби и след 1:2 срещу Кристъл Палас в първенството, дойде и 0:1 срещу Галатасарай в Шампионската лига.

До един момент от неговия период в отбора, Слот сякаш не можеше да вземе грешно решение и всичко, което правеше, помагаше на тима му. Но в горещата атмосфера на "Рамс Парк" неговите тактически идеи, ротациите в състава и разместването на постовете на играчите направиха Ливърпул още по-неорганизиран и несигурен.

Оставянето на Александър Исак на пейката беше очаквано, но този път там се озова и Мохамед Салах.

Слот целеше да запази Салах за гостуването на Челси в събота, но сега нови проблеми се струпаха върху него за предстоящия сблъсък на "Стамфорд Бридж".

Срещу Галатасарай Алисон Бекер и Юго Екитике напуснаха принудително с контузии, а двамата са сред най-надеждните състезатели в състава в момента.

При гостуването на Палас "червените" можеха да получат 3-4 гола още до почивката, а Галатасарай също им причини многобройни проблеми при изнасянето на топката и изграждането на атаките.

Винаги е новина, когато Ливърпул стартира мач без Мохамед Салах, макар че решението да му бъде дадена почивка е обяснимо.

Тимове като английския шампион могат да си позволят някои рискове със съставите и някои лоши резултати в основната фаза на Шампионската лига.

Трудностите са обясними заради обновяването на състава, напускането на важни фигури и трагедията с Диого Жота - но все пак Ливърпул похарчи рекордните 450 милиона паунда през лятото, за да запълни всички празнини и да даде на Слот богатство от талант и класа.

Малцина от новите обаче оправдават цената си и адаптацията на всички, с изключение на Екитике, върви бавно.

Слот определи положението със Собослай като едва "20% дузпа", но ситуацията илюстрира рисковете от това да бъде използван Доминик Собослай като десен бек. А все повече от решенията на мениджъра ще бъдат поставяни под въпрос, когато играта и резултатите са такива.

Рано е да се говори за криза на "Анфийлд", особено предвид безапелационните резултати преди последните два двубоя.

До момента Слот не успява да намери точната схема и точните позиции на новите футболисти, за да обедини техните впечатляващи индивидуалности в работещ отбор.

Разбира се, мениджърът заслужава да му бъде дадено време да работи с този състав - но гостуването на Галатасарай подчерта още по-силно колко труден сезон предстои на Ливърпул.

А предстои нелека серия от мачове, която започва през уикенда на "Стамфорд Бридж".

Този Ливърпул няма как да е завършен продукт, но Слот е длъжен да подобри нещата, и то бързо, пише Спорт кафе.

