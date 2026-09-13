Феновете притеснени. Какво става с Ливърпул?
В последните мачове играта буди притеснения
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В последните мачове играта буди притеснения
Данни на НСИ
Според британската Сметна палата правителството е похарчило за Брекзит поне 4,4 млрд.паунда
По 6 млн. лв. на ден сме похарчили в дните около Коледа и Нова година за ядене и пиене извън дома. Само през десетте дни в края на годината, само за з...