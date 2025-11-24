Дадоха един от най-скандалните червени картони в историята

Един от най-скандалните червени картони в историята на английския футбол бе даден по време на двубоя между Манчестър Юнайтед и Евертън от 12-ия кръг във Висшата лига.

В 13-а минута на сблъсъка футболистите на "карамелите" Мойс Койн се скара с Идриса Гей заради дефанзивната работа на двамата футболисти. Гей не бе доволен от нещо и потърси сметка на своя съотборник, като дори му удари шамар по лицето.

Главният арбитър реагира мигновенно и показа директен червен картон на полузащитника, който полудя и едва бе удържан да не скочи да се саморазправя. Това е един от най-скандалните червени картони в историята и много рядко може да се види играч да бъде изгонен след пререкания със свой съотборник по време на двубой на такова високо ниво, отбелязва gong.bg.

