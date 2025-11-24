10 от Евертън шокираха Ман Юнайтед, скандал на "Олд Трафорд"

Евертън победи Манчестър Юнайтед с минималното 1:0 в двубой от 12-ия кръг на английската Висша лига, игран на стадион "Олд Трафорд".

Единственото попадение в срещата бе дело на Киърнън Дюсбъри-Хол (29'). Нелепата загуба на "червените дяволи" до някаква степен бе засенчена от куриозен скандал. Още в началото на мача Идриса Гана Гай получи директен червен картон, след като Идриса Гана Гай удари шамар на съотборника си Майкъл Кийн.

Така Евертън се изкачи до 11-ото място в класирането на първенсвтото с актив от 18 точки, изпреварвайки градския съперник Ливърпул, заради по-добрите си показатели. Любопитното е, че Манчестър Юнайтед също има 18 пункта, но е над двата отбора от града на Бийтълс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com