ЦСКА размаза Септември в контрола

ЦСКА разби с 4:0 Септември София в контрола, играна на базата на "червените" в Панчарево.

Много силен мач за "армейците" изигра Мохамед Брахими, който след мача с Локомотив София (1:1), беше публично критикуван от Христо Янев.

Крилото вкара последния гол в проверката и беше замесен в другите три попадения. Те бяха дело на Леандро Годой и Георги Чорбаджийски, а между тях Робин Шутен си вкара автогол.

Любопитното е, че през сезона в Първа лига ЦСКА има само една победа след 11 кръга. Успехът беше именно над Септември - 3:1, и дойде с два гола в добавеното време. Последният беше точно на... Брахими.

ЦСКА може да промени негативната тенденция на 19 октомври, когато гостува на Добруджа при подновяването на първенството след паузата за национални отбори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com