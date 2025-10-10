Елитен клуб у нас пред изхвърлюне от шампионата

Ръководството на Спартак Варна съобщи, че е получило дарения на стойност от поне 50 000 лева още в първия ден от кампанията "Аз съм Спартак".

Кампанията бе стартирана, след като стана ясно, че лицензът на клуба може да бъде отнет заради нарушения на финансовите критерии и задължения към НАП.

Соколи!

Кипи неуморен труд както в магазина на стадиона, така и зад компютъра в офиса.

Огромно благодарим от нас на всички, отзовали се на нашия призив за подкрепа в кампанията "Аз съм Спартак".

Трудно е да кажем каква точно е сумата, която се е събрала, тъй като тя расте и все още извършваме справки, съпоставящи информацията между онлайн комуникационните канали, банковите постъпления, даренията на място в магазина и т.н. Би било уместно да кажем, че със сигурност преминахме сумата от 50 000 лева.

Продължаваме да публикуваме всички дарители и ще продължим да ви държим в течение за това как върви кампанията. Самата тя продължава и ви призоваваме да включите в кампанията вашите семейства, приятели, бизнес партньори и контакти. Можем още! Още веднъж, благодарим ви! Поклон пред всички соколи, които се включиха днес! Продължаваме с нови сили утре! До последен дъх!

Ръководството, администрацията и служителите във феншопа на стадион "Спартак", заявиха от клуба в профила си във Фейсбук.

