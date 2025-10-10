Разкриха. От какво е болна Венета Райкова

Една тема, която непрекъснато тормози целокупните клюкари и блондинки. Болна ли е световноизвестна наша тв звезда?

Венета Райкова легна болна два дни след като Би Ти Ви съобщи, че прекратява работа с едно от своите емблематични лица – продуцентът Георги Тошев, творчески директор на предаването „Преди обед“, в което блондинката е водеща. Това стана в петък, а в неделя звездата съобщи в социалните мрежи, че е болна и няма да е в ефир цяла седмица. Въпросът сега е от какво е болна?

Според хора от най-близкото обкръжение на популярната блондинка, тя е направила тежък отит (възпаление на ухото) и изпитвала сериозно неразположение в последните няколко седмици.

„Венета, оправяй се, оздравявай“, пожелаха от малкия екран тримата заместници на Русата амбиция – Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова, когато в понеделник заеха нейното място. Това стана едва месец след като Венета Райкова се появи за първи път в шоуто като водеща.

В четвъртък миналата седмица доскорошният творчески директор Георги Тошев официално се разграничи от звездата и новия облик на предаването, което доста се промени след назначаването й.

В неделя Райкова разкри, че няма да влиза в студиото в продължение на седмица.

Не стана ясно какъв е проблемът, но е лесно да се предположи, че става въпрос или за вирус, или за болест, появила се като следствие от прекомерен стрес и негативни емоции около вълненията с Тошев.

Веднага се заговори, че се е разболяла „стратегически“, за да отмине скандалът. Оказа се обаче, че действително е направила отит, което налага спешно лечение, пише Клюки.бг.

