ЦСКА прави големия удар със селекцията!

ЦСКА ще привлече до началото на пролетния сезон защитник от много висока класа, пише "Мач Телеграф". Според различни източници, той може да е най-класното попълнение в тима на Христо Янев.

Бившият директор Стоян Орманджиев също потвърди, че се преговаря с бранител, който да подсили ариергарда на отбора.

"Всички армейци имат място в клуба. Не знам доколко е вярно или са спекулации информациите за Десподов. Може би защитник ще пристигне, доколкото аз имам информация. Трудно е да привлечеш тези, които са ти първа опция, в самото начало на трансферния период.

Предполагам, че тепърва има нещо, което ще се развие и ще бъде положително за ЦСКА. Смятам, че тази селекция не е завършена. Очаквам да дойде футболист в последния момент, който може да е и най-качественият в селекцията", коментира бившият изпълнителен директор на ЦСКА в предаването "Арена спорт" по БНТ.

Припомняме, че до момента ЦСКА взе шест нови футболисти, като от тях само един е защитник - Андрей Йорданов. В отбрана Христо Янев разполага със седем защитници, като трима от тях са централни - Делова, Лапеня и Теодор Иванов.

В контролите в Турция треньорският щаб дава възможност за изява и на Алекс Тунчев.

