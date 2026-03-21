Черната котка Черно море дебне отново Левски

Водачът във временното класиране - Левски посреща Черно море в най-интригуващия мач от 27-ия кръг на Първа лига. Двубоят ще се играе на стадион "Георги Аспарухов" от 17:30 часа, а главен съдия е Любослав Любомиров.

Играчите на Хулио Веласкес не демонстрират най-добрата си форма напоследък, но те успяха да спечелят повечето си двубои, изключвайки единствено загубата от Лудогорец в Разград. Сред успехите им са тези срещу Локомотив София (4:3), Локомотив Пловдив (1:0) и Берое (1:0).

Черно море стартира пролетния полусезон колебливо, записвайки пет последователни мача без победа. Въпреки това, "моряците" съживиха амбициите си за място в Топ 4 с две последователни победи над Септември (3:0) и Монтана (1:0). Преди настоящия кръг те са само на три точки от четвъртия ЦСКА и със сигурност ще дадат всичко от себе си в сблъсъка срещу водача в първенството.

"Вече анализирахме отбора на Черно море. Те изповядват ясен стил и имат ясни идеи. Много добре организиран отбор с висок интензитет. Знаят какво правят както с топка, така и без. Чака ни здрав и труден мач. Играем вкъщи, уверени сме в нашите възможности и излизаме с ясното съзнание да направим добър мач и да победим", каза Хулио Веласкес в навечерието на двубоя.

За мача с Левски от групата на Черно море отпаднаха Ертан Томбак, както и Давид Телеш, който изтърпява наказание за натрупани жълти картони. Техните места заеха юношите Кристиан Михайлов и Георги Венциславов.

През седмицата "моряците" се разделиха с един от лидерите си. Вратарят Пламен Илиев напусна клуба.

Преди мача на "Герена" Левски оглавява класирането с шест точки преднина пред втория Лудогорец. "Моряците" пък са пети с 43, като все още имат шансове за класиране в първата четворка.

