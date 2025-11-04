Чаби Алонсо каза истината за Флориан Вирц

Флориан Виртц е специален футболист, но дори и на такива като него им е нужно време за адаптация на ново място, заяви старши треньорът на Реал Мадрид - Шаби Алонсо, преди срещата с Ливърпул в Шампионската лига по футбол.

Той стана шампион с плеймейкъра преди две години в Леверкузен, а през това лято мърсисайдци откупиха правата на германския национал за над 100 милиона паунда.

Виртц все още няма гол в 14 мача за Ливърпул, но Алонсо е сигурен, че неговият бивш възпитаник рано или късно ще си стъпи на краката.

"Той прекара много години в германския футбол и се радвам, че получи тази прекрасна възможност да играе в Англия. На практика целият му живот премина там, в това число и няколко години в Леверкузен", заяви старши треньорът на Реал Мадрид преди срещата с Ливърпул в Шампионската лига.

"Въпреки че е наистина специален футболист, на него също му трябва време за адаптация. Той има качествата, има характера и има жаждата за футбол. Фло се отличаваше от останалите в Леверкузен и е една от причините сега да съм в Реал Мадрид. Благодарен съм му за това", добави испанецът, цитиран от агенция Ройтерс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com