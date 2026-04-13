Бомба! Кой може да отиде на Мондиал 2026

ФИФА може да организира допълнителен квалификационен турнир за класиране на Световното първенство по футбол 2026, ако националният отбор на Иран се откаже да пътува за САЩ. Новината разпространи RMC Sport.

Още в началото на кофликта между Иран и САЩ, медиите припомниха, че член 6 от регламента на Мондиал 2026 дава право на ФИФА да вземе окончателно решение при отказ на участващ отбор. Световната централа може да предприеме всякакви действия по свое усмотрение, включително да замени отпадналия тим с друг.

Сред възможните варианти е и провеждането на допълнителни квалификации с участието на отбори от Азиатската футболна конфедерация (АФК) и УЕФА.

Сред тях е и Италия, която загуби баража срещу Босна и Херцеговина и остана извън финалите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com