Бивша звезда каза проблема на Реал Мадрид

Жребият за плейофите в Шампионската лига беше изтеглен на 30 януари и отново противопостави Реал Мадрид и Бенфика.

Бившият футболист на Реал Мадрид Тони Кроос коментира повторния сблъсък между двата отбора:

„Не очаквам никакви изненади от Реал Мадрид срещу Бенфика. Това, което може да притеснява Реал Мадрид повече, е фактът, че сега са принудени да изиграят още два допълнителни мача в и без това натоварения си график.

Те започнаха фазата на трето място, мислейки, че лесно ще преминат през Бенфика и ще си осигурят място в топ 8“, добави Кроос.





