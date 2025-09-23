БФС с извънредна промяна в Съдийската комисия

Български футболен съюз уведоми за извършена промяна в състава на Съдийската комисия към БФС.

От поста си на член на комисията е освободен Георги Игнатов. Неговото място ще бъде заето от бившия международен съдия Ангел Ангелов.

От БФС не посочиха причина за промяната.

В друга новина, публикувана на сайта на централата, пише следното:

Уважаеми представители на медиите,

Каним Ви на съвместната пресконференция на представители от НАП, Български футболен съюз (БФС) и Главна дирекция „Национална полиция“ по повод проверка за участие на футболни лица в т.нар. „черно тото“.

Тя ще се проведе на 24 септември 2025 г. (сряда) от 11:00 ч. в конферентната зала на първи етаж , в сградата на НАП (София, бул. „Цариградско шосе“ 111).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com