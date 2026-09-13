БФС с извънредна промяна в Съдийската комисия
Не се посочва причината за решението
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Не се посочва причината за решението
Изказваме своите съболезнования и към близките и приятелите на Биляна Петрова, пишат от БФС
Отива си и Давид Фернандес Борбалан, който беше назначен за шеф на Съдийската комисия през 2023 г.
Поканата към него дойде лично от президента на централата Борислав Михайлов
"Черно море" отново ще атакува с жалба съдийската комисия. Повод за това е Владимир Вълков. Варненци бяха категорични, че той ги е ощетил в Разград ср...
Пловдив. Ръководството на Ботев Пловдив излезе с декларация по повод решението на Съдийската комисия да определи рефера на двубоя Лудогорец – Литекс ч...
София. До месец Върховният административен съд ще се произнесе по жалбата за дисциплинарно уволнение на бившия градски прокурор на София Николай Кокин...
София. Спряха правата на съдиите Георги Димитров и Радослав Станев. Това стана с решение на Съдийската комисия на БФС, след жалби на „Левски" и Локомо...