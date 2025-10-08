Бате Венци отсече! Каза колко мача е уредил

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира публикацията на финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов във „Фейсбук“.

По-рано през деня гръмна скандал, след като шефът на столичния клуб обяви, че емисари на „канарчетата“ са се свързали с футболисти на „белите“ с цел купуване на мача. Самият мач трябва да се изиграе в Пловдив на 18 октомври.

В изявлението си в социалната мрежа Филипов призова „бати Венци“ да не хвърля кал по пловдивския клуб.

„Това са едни празни приказки. Явно някой търси успокоение на своята съвест. Аз съм благодарен на моето момче, което ме информира своевременно. Показа честност и доблест!

Радвам се, защото място за друго в спорта, а и в живота, няма. Всеки може да си говори каквото иска, но нека един човек да излезе и да каже, че за тези 30 години съм уредил мач. Няма такъв случай“, каза шефът на „белите“ пред „Спортал“.

