30 отбора вече са на Мондиал 2026

Във вчерашния 14-и ноември (петък) Хърватия официализира класирането си на Мондиал 2026. Така “ватрените” станаха юбилейният 30-и отбор, който подпечата визите за САЩ, Канада Мексико.

Иначе освен бронзовите медалисти от последното Световно, на турнира в Северна Америка, вече сигурно място имат още домакините на форума, както и Япония, Нова Зеландия, Иран, Аржентина, Узбекистан, Южна Корея, Йордания, Австралия, Бразилия, Еквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, Южна Африка, Катар, Саудитска Арабия, Англия, Сенегал, Кот д'Ивоар, Франция.

Така остава още 18 тима да извоюват участие на форума, допълва Спортал. Някои от тях може да станат ясни още днес, когато в зона “УЕФА” ще се изиграят десет нови квалификации.

