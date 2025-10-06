Започва есенната кампания за кастрация на бездомни животни за настоящата 2025 година

От 13.10- 18.10 започва есенната кампания за кастрация на бездомни кучета и котки, организирана от община Казанлък.



Кастрацията става след предварително записване на телефон: 0887311884 от 9:00 до 17:00 часа и ще се извършва в дните от 06.10 до 10.10 в общинския приют.



Общината призовава гражданите да бъдат активни по време на кампанията.



Бездомните животни са наша обща отговорност и не трябва да допускаме популацията им да расте безконтролно.



Всички кучета и котки ще получат необходимите грижи от специалистите д-р И.Богданов, д-р А.Коджаали и д-р Я.Терзиев в обновената операционна на приюта.



Кастрационната кампания се осъществява и с любезното съдействие на фондация -Помощ за животните в южна Австрия "Tierhilfe Suden Austria".





