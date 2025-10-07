За осми път през уикенда ще облечем дреха с шевица и ще кажем „Здравей, Здраве“ в Стара Загора

За осма поредна година, в два наситени с мащабна програма дни и с традиционната цел да се повиши информираността и събуди интересът към здравословния начин на живот - на 11 и 12 октомври на Античния форум в Стара Загора ще поздравим отново „Здравей, Здраве“! Фестивалът се организира от Сдружение с нестопанска цел „Здравей, Здраве“ и е финансиран по Програма „Култура“ на Община Стара Загора.

Фокусът и на осмото издание са младите хора и приобщаването им към българските традиции и здравето, а българската шевица е отново лого на фестивала. Приканваме всеки посетител да бъде облечен с дреха или поне тениска с народен мотив, за да стане фестивалът още по-цветен и отличим, апелираха организаторите.

И разкриха как на огромния базар с много изложители ще бъде представена широката гама от естествени начини за възстановяване на здравето и за предотвратяване на заболявания, като се стимулира използването на здравословни услуги и стоки.

„Превенция, информираност, алтернатива, избор. Всеки ден си пожелаваме здраве, но зад здравето стоят тези ключови думички, които ако не им се даде поле за изява остават скрити“, посочи пред медиите днес Полина Гънчева от НЧ „Родина-1860“ - Стара Загора. В пресконференцията участваха още Боряна Узунова, председател на СНЦ „Здравей, Здраве“ и главен организатор на фестивала, както и Светла Йоргачкова, представител на „Инър Уийл клуб Стара Загора Берое“.

А събитието е наистина впечатляващо по своя размах: две сцени на Античния форум, наречени условно голяма и малка сцена, младежка зона, детски кът „За децата с любов“, зона за демонстрации и игри, фестивално кино в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“… Новата зона „Зелено място под арката“ е отредена за практики и движение: там ще има йога, дихателни упражнения и медитации.

Младежката зона също ще бъде много богата със своите ателиета по тъкачество, живопис и графика, работа с восък, макраме, ще има халваджийница и практически съвети как да си направим красива и ядлива градинка на балкона. През уикенда ни очакват благотворителен базар в полза на бездомните животни и базар „От деца за деца“, а в събота вечерта ще представим и открием изложбата „Живо наследство“ с кукли и пана от царевична шума, оповестиха още организаторите.

От Регионален клуб „Традиция“ са замислили музей на открито, за да проведат открит урок, посветен на 150-годишнината от Старозагорското въстание.

В зоната за демонстрации и игри ще има кончета, които децата ще могат да пояздят безплатно, както и кът за игри с мечове и стрелба с лък - благодарение на Прабългарска школа „БагаТур“. Също там РЗИ ще представи демонстрации на превантивни практики и помощ при тютюнопушене, консумация на алкохол, нездравословно хранене, ще засегнат имунопрофилактиката и други важни теми.

Детският кът „За децата с любов“ ще е богат с полезни творчески работилнички и занимания. Регионалният исторически музей ще подари на малчуганите творчески мигове - писане с перо и мастило, рисуване на знамето, а друга част от детските занимания ще са детска йога, есенна приказка на глаголица, арт работилници, куклен театър и редене на пъзели. Участието на „Зелени Балкани“ е озаглавено „За птичките с любов“ и ще има подготвени и други събития.

Ще се проведе тренировка за майки с колички в „Зеленото място под арката“. Арт работилницата „Чеканка“ с майстор Божидар Димитров за втора поредна година отново ще зарадва децата в техния кът.

Сред утвърдените лектори, който ще се качат на двете сцени на фестивала, са: Христо Нанев, проф. Дамян Попхристов, д-р Румен Стоилов, Славян Стоянов, проф. Моника Балаян, Ценка Стойчева, Спас Мавров и много други. А сред новите ще чуем д-р инж. Светла Николова, Милен Иванов, Теодор Насър, Биляна Биле Билка.

Фестивалът се реализира и със съдействието на НЧ „Родина-1860“, Регионален исторически музей, РБ „Захарий Княжески“, Държавна опера - Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие, Международен младежки център, Студио „Живото място“, ТПП - Стара Загора и много други хора и организации.

Асоциирани към фестивала са досегашният кмет на Млада Загора Радослав Балкански и новоизбраният Иван Байков, които ще дадат официалния му старт в събота, 11 октомври, от 9.30 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com