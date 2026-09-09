Вкус, аромат и традиции на Четвъртия фолклорен празник в старозагорското село Маджерито

Четвъртият фолклорен празник „Вълшебството на подправките“ ще се проведе на 12 септември 2026 г. (събота) в село Маджерито. Началото на празничната програма е в 17.00 часа, а мястото е площадът на селото.

Събитието е посветено на богатството на българските традиции, вкусовете и ароматите, предавани през поколенията. Празникът ще съчетае фолклор, традиции и любопитни кулинарни акценти, превръщайки центъра на Маджерито в място за среща и добро настроение.

По време на празника ще се проведе конкурс за традиционно ястие с подправки. Всички желаещи могат да се запишат за индивидуално или отборно участие с едно предварително приготвено ястие, което ще бъде представено за дегустация. Допускат се традиционни, модерни и авторски рецепти.

Ястията ще бъдат оценявани по вкус, външен вид и оригиналност. Участието е безплатно, а крайният срок за записване е 11 септември 2026 г.

Организатори на празника са Кметство Маджерито, Народно читалище „Пробуда – 1928“ – с. Маджерито и Пенсионерски клуб – с. Маджерито, с подкрепата на Община Стара Загора.

Празникът е възможност жителите и гостите на селото да се докоснат до българското фолклорно наследство и да споделят заедно един ден, посветен на вкуса, аромата и традициите.