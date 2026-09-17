Вкус, аромат и традиции на Четвъртия фолклорен празник в старозагорското село Маджерито
По време на празника ще се проведе и конкурсът за традиционно ястие с подправки
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По време на празника ще се проведе и конкурсът за традиционно ястие с подправки
Починал е певецът Васко Лазаров
Павел баня. Представителен фолклорен танцов ансамбъл "Детелини", Павел баня, стартира подготовката за новия репетиционен сезон 2013/2014 година. Той...