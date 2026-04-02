Вчера бе поставен финалният акорд на тазгодишните Чудомирови празници

С тържествен концерт на изтъкнатите музиканти Надежда Цанова (пиано) и Христо Танев (виолончело) бе поставен финалът на тазгодишното издание на Чудомирови празници. ￼



Традиционните празници събраха почитатели на изкуството, които в продължение на дни се потапяха в богатата културна програма, вдъхновена от духа и наследството на Чудомир.

Заключителната вечер се превърна в истински празник на музиката с изпълненията на двамата виртуози, които разкриха богатството на класическата музика.



„Чудомирови празници 2026“ бяха истинско пътешествие и среща с хумора, който Чудомир оставя като свое наследство. Чрез изложби, театрални постановки, литературни четения и концерти, фестивалът отново доказа своята значимост като един от най-обичаните културни форуми в страната.



Община Казанлък и Фондация “Чудомир” благодарят за интереса и вниманието на всеки, включил се в магичната атмосфера на Чудомирови празници 2026.



С финалните акорди на концерта от миналата вечер едно вдъхновяващо културно приключение официално приключи с обещание за нови срещи след една година – с нови емоции и същата неподправена любов към изкуството.





