В Деня на кмета в Община Стара Загора: Скоро ще отпадне нощният режим на водата в 2 села

От 195 населени места и 11 общински центъра в област Стара Загора режим на питейната вода има в 3 населени места, 2 от тях в община Стара Загора. Тези режими са щадящи и нощем, обяви днес управителят на държавното дружество „В и К“ ЕООД инж. Радостин Миланов.

Той участва в провелия се днес традиционен Ден на кмета и кметския наместник, ръководен от секретаря на Община Стара Загора Николай Диков. „Добрата комуникация и колаборация между Община Стара Загора и другите институции и дружества е на много високо ниво, това отдавам и на ръководителите им“, посочи встъпително Николай Диков.

„За да се решат проблемите в област Стара Загора, са необходими 1.5 млрд. лева. Това показват нашите анализи за 195 населени места и 11 общински центъра, като сумата се разпределя по водопреносна мрежа от 3700 км и канализационна от 860 км. Обслужваме и 238 помпени станции“, припомни инж. Миланов.

Старозагорското дружество е внесло инвестиционна програма преди около година и половина, за което е получило похвала от тогавашния служебен министър на МРРБ Виолета Коритарова. „Но нямаме финансиране по нито един проект, въпреки че кметът на Стара Загора Живко Тодоров се ангажира лично и сме ходили с него поне 7-8 пъти в министерството“, разясни управителят на „В и К“.

От неговото експозе стана известно още, че мрежите в населените места не са ремонтирани от години, експлоатационният период на етернитовите тръби е 27 години, а те са вече на по 60-70 години. „Подмяната им на една улица не решава проблема, той се пренася в съседните места“, посочи очевидното инж. Миланов. Така той отговори на въпрос на кмета на с. Михайлово Екатерина Стоянова защо по няколко пъти не отстранява авария на едно и също място.

„Работим сериозно и никой в наше лице не подценява проблема, тъкмо напротив! Сега с промяната в метеорологичната обстановка и като спре поливането на градините, което очевидно няма как да се прекрати, макар че е забранено, нещата ще се подобрят и тези 2 населени места ще преминат към нормално водоподаване“, обеща инж. Миланов.

Относно възстановяването на асфалтовите настилки след приключване на ремонтите той съобщи, че списък му е предоставен от секретаря Николай Диков. „Задачите са разпределени, но това съвпадна с ремонта на АМ „Тракия“ и асфалтовите бази не могат да изпълнят нашия договор към момента. Но от следващата седмица асфалтовите бази започват нормално производство и ние ще свършим всички ангажименти, натрупани от години, като срокът е до края на ноември“, ангажира се управителят на „В и К“.

Кметският наместник на с. Казанка Елка Михайлова отправи благодарности към „В и К“ за осигуряването на чешма на гробищния парк, което е спестило усилие на възрастните хора да носят вода по баир.

Предложение за канализация на Старозагорските бани бе направено от неговия кмет. „Борим се на всички нива да привлечем повече инвестиции за Стара Загора! Водата е живот, затова си я пазим и управляваме, доколкото зависи от нас“, обобщи ситуацията секретарят Николай Диков.

Той припомни, че през лятото Община Стара Загора извърши съвместна операция с Икономическа полиция, под надзора на прокуратурата, за нерегламентирани водохващания по поречието на река Сазлийка.

В Деня на кмета и кметския наместник днес проблемите на хората изслуша и инж. Лъчезар Лазаров, ръководител на Мрежови регион Стара Загора в EVN. Заедно с него бе и инж. Сашо Глушков, отговорен за експлоатацията в Мрежовия регион.

„Тъй като структурните промени в нашата компания настъпиха на 1 октомври, мога да кажа, че за 20 дни успяхме да се запознаем с доста от нещата, характерни за региона, те не се различават от тези в другите места, където сме били, проблемите са едни и същи. Нашата цел е да бъдат решавани и хората да получават качествено захранване от нашата мрежа“, посочи пред местните управници инж. Лазаров.

Той прие сигнали, свързани с проблеми с уличното осветление и извозването на дървесната маса след почистването на клони, вплетени в кабелите.

20 души в 20 населени места ще работят до края на годината по Националната програма „Аварийни дейности“, използвайте ги за почистване на коритата на реки и дерета, посъветва кметските наместници началникът на Отдел „Човешки ресурси“ Митра Христова.

Станимира Маринова от БЧК в Стара Загора запозна присъстващите с графика, по който ще бъдат разпределени пакети с хигиенни материали и хранителни продукти на правоимащите нуждаещи се.

