Тормоз на пътя: заливат с кисело мляко коли и пещшеходци

Нова мода в хулиганството на пътя отчетоха столичани. Потърпевш шофьор, който е и свидетел едновременно, разказва за инцидент, станал в центъра на столицата в петък вечерта. Младо момиче зад волана заляло в движение с кисело мляко случаен пешеходец, застанал на светофар.

"Тази вечер аз и моята приятелка се прибирахме от заведение към вкъщи, когато станахме свидетели на изключително агресивно поведение на пътя. Пред нас се движеше автомобил с номер …, каран от момиче, видимо взело току-що книжка, от който на един светофар поляха случаен човек с кисело мляко. Останахме шокирани от случката", разказва мъжът в социалната мрежа.

След това въпросната шофьорка се залепила за неговия автомобил, започнала да го преследва и да го притиска на пътя.

"Малко след това същият автомобил намали и започна да се движи непосредствено до нас. Засичаха ни, лепяха се до колата ни и ни светеха с фенер от задната седалка, очевидно с цел да ни заслепят. След това се залепиха зад нас и продължиха дълго време да ни следват, като през цялото време присветваха и караха агресивно", свидетелства мъжът, останал анонимен, но публикувал разказа си в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук.

Преследването завършило на площад "Александър Невски", където потърпевшият спрял на паркинга, за да може въпросната шофьорка да го подмине.

"Вместо това те отново се изравниха с нас, започнаха да светят с фенера и да викат. Моята приятелка ги попита: "защо са поляли човека на светофара и им каза, че това не е нормално". Реакцията им беше подигравателна — твърдяха, че нямаме доказателства и отново ни заслепяваха с фенер", описва патилата си столичанинът.

"В крайна сметка ни замериха и нас с кисело мляко", разказва мъжът, който публикува снимки и видео с омазаната кола, пише dir.bg.

