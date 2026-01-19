Стара Загора е домакин на първия в България международен фестивал, съчетаващ кино и психотерапия

На 6 и 7 февруари Стара Загора ще бъде домакин на първия по рода си в България международен фестивал, който обединява киното и психотерапията като иновативен подход за личностно и социално развитие. Събитието ще събере автори, лектори и специалисти от различни държави и ще предложи нов поглед към възможностите на изкуството и технологиите в подкрепа на психичното здраве.

Фестивалът е насочен към професионалисти от различни сфери - психолози, педагози, социални работници, специални педагози, арт терапевти, както и към специалисти, работещи с деца, младежи и възрастни. Основната му цел е участниците да се запознаят и да преживеят на практика ползите от съвременни и иновативни методи, които намират все по-широко приложение в терапевтичната и образователната работа.

Съществен акцент в програмата е поставен върху кинотерапията - иновативен метод за психотерапия, който използва филмите като инструмент за емоционално освобождаване, самоосъзнаване и личностно развитие. Чрез внимателно подбрани филмови заглавия, съобразени с личните преживявания и емоционалното състояние на участниците, методът подпомага разпознаването и разбирането на собствените чувства, насърчава размисъла и откриването на нови стратегии за справяне с житейски предизвикателства.

Филмите създават безопасно пространство за идентификация с героите и техните истории, което улеснява емоционалното развитие и работата с тревожност, стрес и личностни конфликти. Особено внимание се отделя на работата с младежи и тийнейджъри, като за повишаване на увереността, волята и самочувствието се използват филми със спортна и биографична тематика.

Автор на метода „Кинотерапия“ е Румен Рачев, председател на „Кино психология“ към ДПРБ. Създадената от него Психологическа Филмова Академия „Създаващи филми психотерапевти“ функционира от 2019 г., като всяка година организира международен кино фестивал към катедра „Кино психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В рамките на фестивала ще бъдат представени и обучения, посветени на здравословното използване на технологии, дигитални платформи и мобилни устройства като инструменти за терапия и личностно развитие. Сред основните теми са още етиката, моралът и ценностите във възпитанието на децата и младежите в съвременната дигитална среда.

Партньор на фестивала е Община Стара Загора, която подкрепя инициативата като част от последователните си усилия за насърчаване на доброто психично здраве, образованието и социалните иновации.

