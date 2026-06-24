Работно посещение по проект NEBA: Приобщаване в действие

В рамките на проект NEBA – „Подпомагане интегрирането на ценностите и принципите на Новия европейски Баухаус в процесите на регионалното планиране“, представители на Община Стара Загора взеха участие в заключителното проучвателно посещение и работна среща на партньорите по проекта, проведени в белгийския град Хийл в периода 16-17 юни 2026 година. Българският партньор беше представен от проф. Иван Върляков – заместник-председател на Общински съвет Стара Загора, и Георги Симеонов – директор на дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“.

Посещението беше посветено на една от основните ценности на Новия европейски Баухаус – приобщаването, и даде убедителни примери за това как социалните иновации, културното наследство и активното участие на местната общност могат да допринесат за създаването на по-красиви, устойчиви и приобщаващи места за живот.

Разположен във фламандския регион на Белгия, Хийл е международно признат със своя уникален модел за грижа за психичното здраве, основан на общността. Градът е известен с вековната традиция местни семейства да приемат в домовете си хора с психични затруднения и да ги включват активно в обществения живот. Днес тази практика продължава да се развива с подкрепата на Обществения център за психиатрична помощ OPZ Geel и е призната от ЮНЕСКО като пример за живо нематериално културно наследство.

За участниците в проекта този модел беше ярка демонстрация на това как приобщаването може да бъде не просто социална политика, а трайна обществена ценност, изграждана и предавана през поколенията.

По време на посещението партньорите се запознаха и с добри практики за адаптивно използване на индустриалното наследство. Сред тях беше бившата мелница Bloemmolens of Geel, която днес функционира като De Bloemfabriek – пространство за събития и обществени инициативи, а в бъдеще се предвижда част от комплекса да бъде преобразувана в жилищна зона. Проектът показва как исторически обекти могат да получат нов живот, без да губят своята идентичност и връзка с местната история.

Участниците посетиха и други обекти, свързани с амбицията на града да укрепи ролята си като център за иновации чрез развитието на Innovatiecampus Geel, който обединява образованието, научните изследвания и предприемачеството. Партньорите по проекта се запознаха и с обновяването на емблематични градски пространства, които съчетават културно наследство, предприемачество и обществена функция в обща визия за устойчиво развитие.

За Община Стара Загора посещението предостави ценни идеи за ролята на местните общности при формирането на градската среда, за социалното включване на уязвими групи и за възможностите за адаптивно използване на сгради с културна и историческа стойност. Опитът на Хийл показва, че устойчивото развитие не се измерва единствено чрез инфраструктурни инвестиции, а и чрез способността на една общност да изгражда доверие, солидарност и чувство за принадлежност.

Примерите от белгийския град потвърждават, че ценностите на Новия европейски Баухаус могат успешно да бъдат прилагани чрез политики и инициативи, поставящи хората в центъра на развитието. Именно този подход е сред основните уроци, които партньорите от Стара Загора ще продължат да надграждат и адаптират към местния контекст.

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